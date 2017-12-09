Baykal Hastanede tedavi görecek

Baykal, İbrahim Tatlıses'le aynı hastanede tedavi görecek. Deniz Baykal’ın, tedavisi Münih yakınların da bulunan Murnau Kaza ile Travma Kliğin de sürecektir.

Sağlık Bakanlığına bağlı bir uçak ambulans ile Almanya’ya getirilen eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın, tedavisi Münih yakınların da bulunan Murnau Kaza ile Travma Kliniğin de tedavisi sürecektir.

Deniz Baykal’ın, Hastaneye getirilişi sırasın da Münih Başkonsolosluğu Yetkilileri de bulundu. hastane yönetimi, Deniz Baykal’ın, sağlık durumu hakkın da henüz bir açıklama yapmadı. Hastane yönetimi gazetecilerin de çevreden görüntü ile fotoğraflar almalarına izin vermiyor.

Şarkıcı İbrahim Tatlıses’te, 2011 yılın d uğradığı silahlı saldırı sonrasın da bu kliniğe getirilerek, hastane de tedavi görmüştü.