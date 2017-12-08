Kadroya alınacak taşeron işçisi

Kadroya alınacak taşeron işçisine ikramiye müjdesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 850 bin kişinin kadroya alınacağı Taşeron düzenlemesi ile ilgili olarak kadroya alınacak olanlara 52 günlük ikramiye verileceğini bildirdi.

Çalışma Bakanı taşeron işçilerin kamuya alınmasına ilişkin hazırlanan düzenleme de şu açıklamaları yaptı; çok fazla çalışma yapıldı. Zor bir konu bu neden ile büyük bir hassasiyet ile çalıştık. Taşeron düzenlemesi 900 bin kişiye kapsamaktadır.

Çalışanların kazanmış oldukları kıdem ile yıllık izinleri olduğu gibi korunacaktır. Maaş konusun da aldıkları maaşlar ile beraber geçiş sağlamış olacak.

Maaşlarına ek olarak 52 günlük ikramiye de eklenecek. Kadroya alınacak kişilerin tayin hakkı olmayacaktır. Bu yıl bitmeden bu işi sonuçlandıracağız. Kadroya alınacak kişilerde eğitim ve yaş sınırı konulmayarak kıdem aranmayacaktır.