PKK'nin çağrı merkezi

PKK'nın çağrı merkezi ortaya çıkarıldı. Şırnak da Silopi ilçesi içerisin de jandarma ekipleri tarafından devam edilen çalışmalar, sonucun da bir iş yerin de PKK’lı teröristlerin yapacak oldukları eylemleri için kullanılmak amacı ile yaptıkları anlaşılan çağrı merkezi ile ürünlere de el koyulmuştur.

Şırnak’ta Jandarma İl Komutanlığı ekipleri, Silopi ilçesi içerisin de PKK terör örgütleri mensuplarının da çağrı merkezi gibi kullanmış oldukları anlaşılan bir yeri buldular. Güvenlik kameralarına göre, gizli yürütülmüş olan operasyon, içerisin de Cumhuriyet Mahallesinde de bir işyerinin takibe alındığı açıklandı.

İstihbarat ekiplerinin de bulunduğu bu çalışma da iş yerinin dört ay boyunca izlenmiştir. Olay ilgili Şırnak İl Jandarma Komutanlığının ekipleri tarafından iki şahıs gözaltına alınmıştır. Ele geçirilmiş olan teçhizat araştırması da yapılması üzerine Ankara’ya yollandı.