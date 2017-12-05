Asgari ücrete devlet katkısı

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Asgari ücrete devlet katkısı
Asgari ücrete devlet katkısı admin Tarih: 2017-12-05 Saat: 20:01:45
Güncelleme : 2017-12-05 20:01:45Bu içerik 294 kez okundu.
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Asgari ücrete devlet katkısı 

Asgari ücrete, işsizlik maaşına ve BES'e devlet katkısı. Asgari ücret maratonu başlamıştır. Çalışma birçok konu için asgari ücretten dolayı hesaplama işlemleri yapılmakta.

Örnek olarak bir ocak içerisin de asgari ücretin yükselişi sebebi ile işsizlik maaşı da artacaktır. BES’tek devlet katkısı da yükseldi. 2018 yılın da asgari ücretinin belirlenmesi nedeni ile çalışmaların Cuma günü içerisin de başlamıştır. Peki, asgari ücret nasıl veya neye göre ve de hangi şahıs tarafından belirlenmektedir?

Asgari ücret, asgari ücret tespit komisyonu tarafından saptanıyor. Komisyon da asgari ücret ilgili görüşmeler ile hesaplamaların da olduğu ve sonucun da ise bir karara vardıkları görülüyor.

Bu sebepten dolayı işçi ile işverenlerin açısından devletin gösterdiği asgari ücretin rakamını onaylaması zorunludur.

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