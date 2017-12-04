Gizemli kazının yapıldığı ev

Gizemli kazının yapıldığı evin içi görüntülendi. Mersin de Tarsus ilçesin de yapılan gizemli kazı da evin içinde kazıyı yapan ekiplerin çalışırken giydikleri elbiseler ile dinlendikleri oda görüntülendi.

Tarsus ilçesin de ki 82 evler mahallesin de öldürülen polisin tarihi eser kaçakçıları tarafından öldürüldüğü iddiası ile bir evin bahçesin de 13 kasım 2016 tarihin de 20 kişilik özel ekip tarafından başlatılan kazı 3 Kasım 2017 de sonlandırıldı. Kazı yapıldığı sürede üzeri mavi branda ile kapatılan bahçe ile evin içi görüntülendi.

Bahçenin kapısının mühürlendiği birkaç kilit sistemi ile de kilitli bulunduğu anlaşıldı. Bahçe de ki çukurların toprak ile kapatıldığı ve bahçede ki küçük bir yapının içerisin de toprak ile kaplı olduğu, kazıyı gerçekleştiren ekibin giydikleri giysiler ile dinlendikleri oda dikkatleri çekti.