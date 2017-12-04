Yalova'da kıyıya vurdu

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Yalova'da kıyıya vurdu
Yalova'da kıyıya vurdu admin Tarih: 2017-12-04 Saat: 16:53:28
Güncelleme : 2017-12-04 16:53:28Bu içerik 317 kez okundu.
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Yalova'da kıyıya vurdu değeri yaklaşık 12 bin lira

Yalova’nın Çınarcık ilçesin de tahmini iki metre uzunluğunda, 150 kg ağırlığında Orkinos kıyıya vurdu. Uluslararası suda avlanan mavi yüzgeçli orkinosların bu büyüklükte olanları balık piyasasın da 12 bin TL’ye kadar alıcı Taşliman Mahallesin de kıyıya vuran balığı gören vatandaşlar durumu yetkilere bildirdiler.

Olay yerine gelen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Çınarcık Belediyesi veteriner İşleri Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri kıyıya vuran Dev orkinosu iş makinesi ile sahilden aldılar.

İnceleme yapılmak üzere veterinerliğe götürdüler. Kıyıya vuran balığın yapılan inceleme sonucun da “Mavi yüzgeçli orkinos” olduğu söyleniyor. İki metre uzunluğun da olan orkinosun tahmini olarak bir hafta önce öldüğü söylenmektedir.

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