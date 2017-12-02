Dış ticaret verileri açıklandı. Türkiye de istatistik Kurumu, Ekim ayı içerisin de dış ticaretin dengesin de ki verileri söyledi.

Türkiye de İstatistik Kurumu ve Gümrük ile Ticaret Bakanlığının iş birliği ile yapılan geçici dış ticaretin verilerin de görülene göre; ihracatın 2017 yılı ayı içerisin de, 2016 yılının ise aynı ayına göre %9 artış sağladığı ve 13 milyar 942 milyon dolar, ithalat üzerinde ise %25 arttığı 21 milyar 267 milyon dolar olaraktan gerçekleşmiştir.

Dış Ticaret Açığı ise yüzde 73,9 artık sağladı. Ekim ayın da ise dış ticaretinin açığı %73,9 olarak artarken 7 milyar 324 dolara çıktığı görülmekte.

İhracatın ithalatı ise karşılama oranının 2016 Ekim ayı üzerinde %75,2 iken, 2017 Ekim ayında ise