Dayakçı üniversiteli kızlar hakkında karar çıktı Trabzon da Konaklar Mahallesin de geçen Şubat ayı içerisin de yaşanan bir olayda evlerine davet ettikleri kızları biber gazı ile etkisiz hale getirip sonrasın da ise onları döverken de görüntülerini çekmiş olan kızlar sosyal medya üzerinden paylaştıkları üniversiteli üç genç kızın yargılanmış oldukları dava da 3. Duruşma da ise kararının belli olduğu saptandı.

Hasibe H., ve Mihriban Y.’ye “Hürriyeti tahdit” suçu ile toplam olarak 10’ar yıl hapis cezasına çarptırılırken, diğer sanıklar ise beraat etmiş olduğu açıklandı.

Davanın ise karar duruşmasın da bugün 4. Asliye Ceza Mahkemesin de bulundu. Bugünkü duruşmaya ise Nurçin Ç., ile Hasibe H., ve Mihriban Y., de katılmamıştır.