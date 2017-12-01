Mahkemede zehir içti

Anasayfa GÜNCEL Mahkemede zehir içti
Mahkemede zehir içti
Mahkemede zehir içti admin Tarih: 2017-12-01 Saat: 17:46:36
Güncelleme : 2017-12-01 17:46:36Bu içerik 289 kez okundu.
Reklam

Mahkemede zehir içti 

Eski Hırvat general mahkemede zehir içti iddiası. Eski Yugoslavya Uluslar arası Ceza Mahkemesin de ki (ICTY), “Prlic ile diğerleri” yapılan davanın temyiz duruşmasın da eski Hırvat general Slobodan Praljak’a yirmi yıl hapis cezası kararını açıkladıktan sonra Praljak’ın, zehir içtiği iddialarına göre duruşmaya son verildi.

Mahkeme sözcüsü Praljak’ın, yaşadığını ve tedavisinin sürdüğünü bildirdi. Zehir içtikten sonra mahkemeye “Ben yalnızca zehir içtim suçlu değilim verilen bu hükme karşı geliyorum” dedi. Uluslar arası Ceza Mahkemesin de görülen dava “Prliç, ve diğerleri olarak bilinmekteydi.

Bugün yapılan temyuz duruşmasına çıkan isimlerden Jadranko Prlic, 25 yıl Praljak ile Milivoj Petkovic, 20’şer yıl Valentin Coric, 16 yıl Berisval Pusic, ise 15 yıl hapis cezası aldılar.

Reklam
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
İkili opsiyonlar ve Binatex ile yaşamım
İkili opsiyonlar ve Binatex ile yaşamım
Diyabetik ayak: ağrı hissi kaybı ağırlaştırmanın başlangıcıdır
Diyabetik ayak: ağrı hissi kaybı ağırlaştırmanın başlangıcıdır