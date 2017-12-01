Mahkemede zehir içti

Eski Hırvat general mahkemede zehir içti iddiası. Eski Yugoslavya Uluslar arası Ceza Mahkemesin de ki (ICTY), “Prlic ile diğerleri” yapılan davanın temyiz duruşmasın da eski Hırvat general Slobodan Praljak’a yirmi yıl hapis cezası kararını açıkladıktan sonra Praljak’ın, zehir içtiği iddialarına göre duruşmaya son verildi.

Mahkeme sözcüsü Praljak’ın, yaşadığını ve tedavisinin sürdüğünü bildirdi. Zehir içtikten sonra mahkemeye “Ben yalnızca zehir içtim suçlu değilim verilen bu hükme karşı geliyorum” dedi. Uluslar arası Ceza Mahkemesin de görülen dava “Prliç, ve diğerleri olarak bilinmekteydi.

Bugün yapılan temyuz duruşmasına çıkan isimlerden Jadranko Prlic, 25 yıl Praljak ile Milivoj Petkovic, 20’şer yıl Valentin Coric, 16 yıl Berisval Pusic, ise 15 yıl hapis cezası aldılar.