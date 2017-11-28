Havale işlemlerinde sınırlama

ATM ve cebe havale işlemlerine sınırlama geliyor. Suç gelirlerini aklanmasını önlemek amacı ile Bankacılık İşlemlerin de yeni adımlar atılacağı öğrenildi. Bunlardan ATM’lerde ve cebe havale işlemlerin de dikkat çekici işlem sayısına göre kısıtlayıcı önlemler alınacağı aktarıldı.

Bankacılık düzenleme ve Denetleme Kurumu Türkiye Bakanlar Birliği ve Mali Suçları Araştırma Kurumunun birlikte yürüttüğü çalışmalar da ATM’lere şüpheli işlem sınırlaması getirilecek. İlegal bahis ve kumar ile elde edilen paraların aktarılmasını önlemek için özel bir E-Posta grubu oluşturuldu.

Suç gelirlerine ATM yada Şubelerden çekilmeden el konulabilecek. Müşteriyi mağdur etmeden cepten havale de şüphe uyandırıcı şekilde günde 5-6 işlem yapılıyorsa bu durumda sınırlama getirilecek. ATM’lerde para çekmede aylık , günlük ve haftalık tutar sınırlaması uygulanacaktır.