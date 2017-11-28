10 bin dolarlık çeki sahibine verdi

10 bin dolarlık çeki sahibine veren evsize ev ödül. ABD’de evi olmayan bir adam, sokakta bulduğu on bin dolarlık çeki sahibine ulaştırınca yaşamını değiştirecek bir sürpriz ile ödüllendirildi.

Çekin sahibi evsiz olan bu adama ev hediye etti. ABD’nin Connecticut eyaletin de New Haven sokağın da bulduğu 10 bin doların üzerinde ki çeki sahibine ulaştıran Elmer Alvarez, çekin sahibi olan iş kadını Roberta Hoskie, tarafından ödüllendirildi. Çeki kaybettiğini fark eden kadın çeki bulan kişi tarafından telefon edilince sevindi.

Çeki bulana Facebook’tan teşekkür ederek bir video yayınladı ve bu video binlerce kez görüntülendi. Geçmişte de bir dönem evsiz yaşamak zorunda kalan Roberta, bana hayatımı düzeltmek için birisi yardım etmişti bu yüzden bende onun bir ev sahibi olmasını sağladım diye ifade etti.