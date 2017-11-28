Aynı marka başka otomobile aldı götürdü

Eşi telefon açıp çağırınca, yanlış otomobili alıp eve gitt. Adana da at yarışı oynayan Kaplan, karısı telefon açarak eve gelmesini isteyince aynı marka başka bir otomobile binip evine gidince hırsız muamelesi gördü.

Seyhan ilçesine bağlı gökçeler mahallesinde oturan üç çocuk babası ve üçüncü kez evlenen Kaplan Yağmur, akşam otomobiline binip Adana hipodrumuna giderek at yarışı oynamak istedi. Yarış kuponunu doldurduğu sırada üçüncü eşi arayıp annesinin rahatsızlandığını söyleyerek hemen eve gelmesini istedi.

Hemen yanın da ki arkadaşı ile beraber aracına koşan Yağmur, başkasına ait otomobili kendisinin sanıp bindi. Kısa süre sonra evine vardı daha sonra da kahveye giden Yağmur, burada arkadaşları ile sohbete daldı. 9