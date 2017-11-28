Aynı marka başka otomobile aldı götürdü

Anasayfa GÜNCEL Aynı marka başka otomobile aldı götürdü
Aynı marka başka otomobile aldı götürdü
Aynı marka başka otomobile aldı götürdü admin Tarih: 2017-11-28 Saat: 20:12:00
Güncelleme : 2017-11-28 20:12:00Bu içerik 344 kez okundu.
Reklam

Aynı marka başka otomobile aldı götürdü

Eşi telefon açıp çağırınca, yanlış otomobili alıp eve gitt. Adana da at yarışı oynayan Kaplan, karısı telefon açarak eve gelmesini isteyince aynı marka başka bir otomobile binip evine gidince hırsız muamelesi gördü.

Seyhan ilçesine bağlı gökçeler mahallesinde oturan üç çocuk babası ve üçüncü kez evlenen Kaplan Yağmur, akşam otomobiline binip Adana hipodrumuna giderek at yarışı oynamak istedi. Yarış kuponunu doldurduğu sırada üçüncü eşi arayıp annesinin rahatsızlandığını söyleyerek hemen eve gelmesini istedi.

Hemen yanın da ki arkadaşı ile beraber aracına koşan Yağmur, başkasına ait otomobili kendisinin sanıp bindi. Kısa süre sonra evine vardı daha sonra da kahveye giden Yağmur, burada arkadaşları ile sohbete daldı. 9

Reklam
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
İkili opsiyonlar ve Binatex ile yaşamım
İkili opsiyonlar ve Binatex ile yaşamım
Diyabetik ayak: ağrı hissi kaybı ağırlaştırmanın başlangıcıdır
Diyabetik ayak: ağrı hissi kaybı ağırlaştırmanın başlangıcıdır