Eskişehir'de üretildi 2 ülke talip oldu

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Eskişehir'de üretildi 2 ülke talip oldu
Eskişehir'de üretildi 2 ülke talip oldu admin Tarih: 2017-11-25 Saat: 21:23:51
Güncelleme : 2017-11-25 21:23:51Bu içerik 298 kez okundu.
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Eskişehir'de üretildi 2 ülke talip oldu 

Eskişehir’de üretti, Almanya ve Fransa talip oldu. Eskişehir’de yaşayan Oğuzhan Sarı’nın ‘Treob Ultımate’ adını taktığı yazılım ve bu program ile eş değer çalışan makine, Türkiye de destek bulamayınca Almanya ile Fransa talip oldu.

Eskişehir de yaşamakta olan 36 yaşın da ki Sarı, 11 yıldan beri süren çalışmalarına 2013 yılında ağırlık verdi. Sarı, çalışmalarını sosyal medya hesaplarına ve bazı video programlarına ekleyerek, kısa zaman içinde görüntüleri izleyen Alman ile Fransız Firmaları hemen görüşme istediler.

Eskişehir’e gelen Firma Temsilcileri bir Türk ile çalışmaktan keyif süreceklerini ama çalışmaların Avrupa da devam etmesi gerektiğini söylediler. Büyük heyecan duyan Oğuzhan Sarı, şimdi yazılım ve robotunu geliştirmek amacı ile yurt dışına çıkmayı beklemektedir.

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