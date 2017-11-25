İstenmeyen mesajlar

'İstenmeyen mesajlar yeni sistemle engellenecek' .Ticaret ile Gümrük Bakanı Tüfenkçi, “İstenmeyen ticari elektronik ileti gönderilmesini engellenmesi istemi ile farklı bir yeni sistem oluşturduğunu dile getirdi.

Ticari elektronik iletileri ile ilgili süreçlerin tek bir platform da yönetilebilecek. Böylece mevzuata uygun ileti gönderimi yapılacak ve insanların rahatsızlığı en aza indirilecek.” dedi düzenlenmenin, Kamu Kuruluşlarının Kamu Kurumu Niteliğin de ki meslek kuruluşlarının, gerçek ve tüzel kişilerin elektronik ticaret bilgi sistemi sayesin de bildirim de bulunmasına yönelik olarak hükümlülük getirdiğine dikkatleri çeken Tüfekçi, bu yükümlülüğün yerine getirmeyen vatandaşlara 5 bin ila 20 bin liraya kadar idari para cezası kesilebilecek. Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi 1 Aralıkta hayata geçirilecek.