Yılda 14 milyon dolar

İnci kefali yılda 14 milyon dolar kazandırıyor. Van Gölün de endemik bir tür bulunan ve üreme dönemi ilkbahar da tatlı suya göçü ile görsel şölen sunmakta olan inci kefalinde verimli av sezonu başlamıştır.

Ortalama da yıllık 14 milyon dolarlık ciroya sahip ve bölge ekonomisine büyük katkı sağlamaktadır. Van Gölü'ne kıyısı bulunan İpekyolu, Edremit, Tuşba, Gevaş, Muradiye ve Erciş ilçeleriyle Bitlis'in Ahlat, Adilcevaz ve Tatvan ilçelerinde haftanın belirli günleri erken saatlerde bir araya gelen balıkçılar, "vira bismillah" diyerek ava çıkmaktadırlar.

Uzun bekleyişin ardından ağlarını göle atan balıkçılar tonlarca balık yakalayarak kentte satıp diğer illere göndermektedirler. Gölde 190 kayıtlı balıkçı teknesi bulunmaktadır.