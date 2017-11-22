Uludağ'da 1 metre kar

Uludağ’da kar kalınlığı yaklaşık 1 metreye ulaştı. Kar kalınlığının yaklaşık bir metreye ulaştığı Uludağ da zirveye çıkmak isteyen araçlar yolda kaldı. İş makineleri gün boyunca kar temizleme çalışmaları sürdürürken, yağışların Cuma gününe kadar ara ara süreceği öğrenildi.

Kış turizmin önemli merkezlerinden olan Uludağ da dün öğle saatlerin de etkisini artıran kar yağışı zirveyi beyaza bir metreye ulaşan kar kalınlığı nedeni ile bazı araçlar yolda kaldı.işletmeciler erken yağan kar ile mutlu. Beyaz gelinliği giyen Uludağ’ın ilk karı 15 Ekim de düşmüş havaların sıcak olması nedeni ile aynı gün erimişti. Uludağ da kar yağışının Cuma gününe kadar aralıklar ile süreceği bildirildi. Uludağ ikinci oteller bölgesin de ki işletmeciler karın erken yağdığı yağması sebebi ile mutlu olduklarını belirttiler.