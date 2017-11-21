20 saatlik yağış yolda

İstanbul'a 20 saatlik yağış geliyor. İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Öğretim üyesi Prof. Dr. Orhan Şen’in, yaptığı açıklama da öğle saatlerinde başlaması beklenen ve yaklaşık olarak 20 saat sürecek yağış kentte su baskınlarına neden olabileceği uyarıların da bulundu.

Sonbaharın son günlerin de İstanbul soğumaya başlarken sıcaklık gündüz 8-9 derecenin altın da şiddetli yağış öğlen saatlerinden itibaren başlayıp gece devam ederek yağmur yarın öğleden sonra kesilecektir. İstanbul da ki sıcaklık 6 dereceye kadar düşecek.

Orhan Şen, kentte ki hava durumunun mevsim normallerin de seyrettiğini söyleyerek havaların artık ısınmayacağını açıkladı. Ama şiddetli yağışlar beklenmeyen bir durumdur diye de açıklama yaptı yağışlara dikkat edilerek tedbir alınması gerektiğini bildirdi.