Yurt genelinde hava durumu. 19 Kasım Pazar, Bugün hava yapılan son değerlendirmelere göre, Güney ve Batı ile Doğu Kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Marmara, Batak Deniz, Doğu Akdeniz, Güney Doğu Anadolu, Doğu Anadolu ve Manisa çevreleri sağanak yer yer gök gürültülü, Erzurum’un yükseklerinin ise karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin edilmektedir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğün den gelen tahminlere göre hava sıcaklığı yağış alan yerlerde iki ile dört derece azalacak, diğer kesimlerde ise değişmeyecektir. Rüzgar Güney ve Güneydoğu kesimlerinden hafif, ara sıra orta kuvvette Doğu Anadolu ve İç Anadolu’nun doğusun da ise Güney Batı yönünden kuvvetli esecek.