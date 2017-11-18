Elektrik kullananlar uyarıldı

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Elektrik kullananlar uyarıldı
Elektrik kullananlar uyarıldı admin Tarih: 2017-11-18 Saat: 23:29:56
Güncelleme : 2017-11-18 23:29:56Bu içerik 411 kez okundu.
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Elektrik kullananlar uyarıldı 

700 binden fazla elektrik kullanıcısı uyarıldı, Faturalarınız ödenmiyor olabilir. Elektrik aboneleri, korsan ödeme noktalarına karşı uyarıldılar. C.K., Boğaziçi elektrik genel müdürü Halit Bakal, “İstanbul dan halen 700 binin üzerinde müşteri faturasını korsan olarak ifade edebilecek ödeme noktaların da yapılmaktadır, faturalarınız ödenmiyor olabilir” diye söyledi.

20 dakika fatura işlemi şimdi saniyelerde hallluyor

Müşteri işlem merkezlerin de işlem sürelerinin kısaldığını söyleyen Bakal, geçmişte 15-20 dakika süren fatura işlerinin saniyeler için de tamamlandığını bildirdi. Vatandaşların müşteri işlem merkezleri dışında bulunan yerlere fatura ödememeleri gerektiğini söyleyeren uyarı da bulundu.

Geciktirilebilir 

Faturalarının geciktirilip veya ödenmemiş olabileceğini açıklayarak müşterilerin çok dikkatli olmaları gerektiğini bildirdi. Resmi olmayan fatura ödeme noktalarını da kişi başına 1 buçuk 2 TL gibi bedellerde alınmaktadır.

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