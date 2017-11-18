Hücreleri gençleştiriyor

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Hücreleri gençleştiriyor
Hücreleri gençleştiriyor admin Tarih: 2017-11-18 Saat: 23:24:34
Güncelleme : 2017-11-18 23:24:34Bu içerik 293 kez okundu.
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Hücreleri gençleştiriyor

Kırmızı şarap hücreleri gençleştiriyor. Exeter ile Brighton Üniversitesinden bir grup araştırmacının yaşlanmış olan hücreleri genç yapabilmek için bir yol buldu. Araştırma BMC Cell Biology adlı dergide 13 Ekim 2017’de gösterildi.

Bir grup araştırmacı açıkladı 

Exeter ile Brighton Üniversitesinden bir grup olan araştırmacının yaşlanmış hücreleri nasıl genç yapacaklarının yolunu buldular. Araştırmaya göre BMC Cell Biology adlı derginin 17 Ekim 2017 de gösterilmiştir. Kırmızı şarap, siyah çukulata, kırmızı üzüm ile yaban mersinin de doğal halinden oluşan bir maddenin elde edilmiş olduğu “Reversatrol” adlı kimyasal yaşlı hüclerin enjekte ettiğin de hücrelerin kendisini yeniden gençleştirdiğini inceledi.

Bir kaç saatte etkisini gösteriyor

Tedavinin daha ilk birkaç saati boyunca içinde yaşlı hücrelerin bölündüklerini ve telomerlerinin de uzamış olduğu Telomer diye adlandırılan yapının kromozonlarının uç kısmın da bulunmaktadır ve yaşlanmayı da kısaltmaktadır.

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