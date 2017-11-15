6 sanığın tahliyesine karar verildi

Atatürk Havalimanı katliamına tahliye. Atatürk havalimanın da ki saldırı davası sonucun da altı sanığın tahiyesine karar verildi. Atatürk havalimanın da 28 Haziran 2016 tarihin de İşidin gerçekleştiği saldırı da 46 kişinin hayatını kaybettiği katlam ile ilgili 42 tutuklu 46 sanık hakkın da ki davanın 3 duruşmasın da müştekiler dinlendi.

18 Ocak tarihine ertelendi

İstanbul Ağır ceza mahkemesin de yapılan duruşmada ifadesini veren Hasan Cambaz, ''Sanıklardan şikayetçi olduğunu söyleyerek sanıkları rabbime havale ediyorum kahri perişan olsunlar burada evladını kaybedenler var. Şerefsizlerin yüzünü görmek istemiyorum'' dedi.Duruşma 18 Ocak tarihine ertelendi.