Sancaktepe'de kadın cinayeti

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Sancaktepe'de kadın cinayeti
Sancaktepe'de kadın cinayeti admin Tarih: 2017-11-14 Saat: 18:26:36
Güncelleme : 2017-11-14 18:26:36Bu içerik 263 kez okundu.
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Sancaktepe'de bir çocuk annesi olan Selda Çelik  boşanmaya çalıştığı eşi tarafından başından vuruldu ve öldürüldü.  Elde ettiğimiz bilgilere göre jimnastik eğitmeni olan 35 yaşındaki Selda Çelik adındaki  kadın  2 yıldır Ali Çelik adındaki eşinden ayrı yaşıyor ve boşanma davası açmış durumdaydı.  Geçtiğimiz gün öğle saatlerinde Ali Çelik kızını görmek istedi ve Selda Çelik'in evine gitti.  İkili arasında henüz nedendir bilinmemekte bir tartışma başladı ve tartışma sonrasında  Selda Çelik, Ali Çelik tarafından tabanca ile başından vuruldu. Olay yerinde Selda Çelik hayatını kaybetti. 

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