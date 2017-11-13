Haliç köprüsünde kaza

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Haliç köprüsünde kaza
Haliç köprüsünde kaza admin Tarih: 2017-11-13 Saat: 23:13:35
Güncelleme : 2017-11-13 23:13:35Bu içerik 407 kez okundu.
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Haliç köprüsünde kaza

Haliç Köprüsü çıkışında motosikletin bir otomobile çarpması sonrasında bir kaza yaşandı ve kazada 2 kişi yaralandı. Akşam saatlerinde yaşanan kaza trafiğin de tıkanmasına neden oldu. Trafik durma noktasına gelirken olay yerine ulaşmaya çalışan ambulanslar da oldukça zorlandı.  İstanbul Haliç Köprüsü akşam saatlerinde D-100 karayolu Mecidiyeköy'e doğru giden bir motosiklet bir araca arkadan çarptı. Çarpma sonrasında motosiklette 2 kişi savruldu ve yaralandı. Kazayı gören kişiler hemen polise sağlık ekiplerine haber verdi ve yaralılara müdahale edildi.  Kaza sonrasında trafik yoğunluğu oluştu. 

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