Ali Koç istifa etti

Fenerbahçe'ye başkanlık olarak adaylığını açıklayan Ali Koç 1907 Fenerbahçe Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı. 3 Kasım 2017 toplantıda 11 Kasım'dan itibaren geçerli olmak üzere 1907 Fenerbahçe Derneği Yönetim Kurulu Başkanlık görevine, aynı zamanda 1907 Fenerbahçe Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de sürdürmekte olan Sayın A. Ruşen Çetin'in gelmesi konusunda oybirliği sağlandı ve karar kabul edildi. Dernek ise bu konuda bir açıklama yaptı. Ali Koç 'un başkan adayı olması nedeniyle dernekteki görevinden istifa etti ve dernek başkanı olarak A.Ruşen Çetin başkan seçildi.