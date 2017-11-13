Ali Koç istifa etti

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Ali Koç istifa etti
Ali Koç istifa etti admin Tarih: 2017-11-13 Saat: 23:00:12
Güncelleme : 2017-11-13 23:00:12Bu içerik 309 kez okundu.
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Ali Koç istifa etti

Fenerbahçe'ye başkanlık olarak adaylığını açıklayan Ali Koç  1907 Fenerbahçe Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden   istifa ettiğini açıkladı. 3 Kasım 2017  toplantıda 11 Kasım'dan itibaren geçerli olmak üzere 1907 Fenerbahçe Derneği Yönetim Kurulu Başkanlık görevine, aynı zamanda 1907 Fenerbahçe Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de sürdürmekte olan Sayın A. Ruşen Çetin'in gelmesi konusunda oybirliği sağlandı ve karar kabul edildi. Dernek ise bu konuda bir açıklama yaptı. Ali Koç 'un başkan adayı olması nedeniyle dernekteki görevinden istifa etti ve dernek başkanı olarak A.Ruşen Çetin başkan seçildi. 

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