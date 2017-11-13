Hazırlık maçında yenilgi

A milli takım hazırlık maçına çıktı ve hazırlık maçında Arnavutluk'a 3 - 2 yenildi. Türkiye'nin golleri Cengiz Ünder ve Emre Akbaba tarafından geldi. Arnavutluk tarafından Armando Sadiku adındaki oyuncu 24. dakika olduğu zaman 1 gol ile takımını öne geçirdi. 39. dakika olduğu zaman yine aynı oyuncu tarafından bir gol geldi ve fark 2 oldu. 47.dakika da ise Cengiz Ünder tarafından bir cevap geldi ve fark 1'e indi. Daha sonrasında Arnavutluk farkı Eros Grazde ile tekrardan 2'ye çıkardı. 60.dakika olduğu zaman fark Emre Akbaba ile tekrardan 1'e indi. Maç bu şekilde sonlandı.