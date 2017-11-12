Kars'ta traktör ile TIR çarpıştı

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Kars'ta traktör ile TIR çarpıştı
Kars'ta traktör ile TIR çarpıştı admin Tarih: 2017-11-12 Saat: 19:33:27
Güncelleme : 2017-11-12 19:33:27Bu içerik 280 kez okundu.
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Kars'ta traktör ile TIR çarpıştı

Kars Sarıkamış ilçesinde traktör ile TIR çarpışması sonrasında olan trafik kazası meydana geldi. Trafik kazasında 9 tanesi  aynı aileden olan 10 kişi yaralandı.

Elde ettiğimiz bilgilere göre Veysel Onur tarafından kullanılan TIR le Ramazan Apar tarafından kullanılan  odun yüklü traktör çarpıştı.  Kaza sonrasında  sürücüler de dahil olmak üzere Şefika, Arzu, Meltem, İsmail, Yakup, Medeni, Gökmen ve Yusuf Apar adındaki kişiler yaralandılar. 

Sarıkamış Devlet Hastanesinde tedaviye alındılar. Tedaviye alınan yaralıların son durumları hakkında herhangi bir bilgi verilmedi. 

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