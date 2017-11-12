Kars'ta traktör ile TIR çarpıştı

Kars Sarıkamış ilçesinde traktör ile TIR çarpışması sonrasında olan trafik kazası meydana geldi. Trafik kazasında 9 tanesi aynı aileden olan 10 kişi yaralandı.

Elde ettiğimiz bilgilere göre Veysel Onur tarafından kullanılan TIR le Ramazan Apar tarafından kullanılan odun yüklü traktör çarpıştı. Kaza sonrasında sürücüler de dahil olmak üzere Şefika, Arzu, Meltem, İsmail, Yakup, Medeni, Gökmen ve Yusuf Apar adındaki kişiler yaralandılar.

Sarıkamış Devlet Hastanesinde tedaviye alındılar. Tedaviye alınan yaralıların son durumları hakkında herhangi bir bilgi verilmedi.