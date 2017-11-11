Manisa'da deprem

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Manisa'da deprem
Manisa'da deprem admin Tarih: 2017-11-11 Saat: 14:36:36
Güncelleme : 2017-11-11 14:36:36Bu içerik 248 kez okundu.
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Manisa'da deprem 

Manisa'da korkutan deprem Saat 11:56’da merkezi Manisa da olan Saruhanlı ilçesi Richter ölçeğine göre 4,4 yüksekliğin de deprem olduğu kaydedilmiştir.

Öğle saatlerinde yaşandı

Deprem ise İzmir’de de oluştu. Kandilli Rasathanesi ile Deprem Araştırma Enstitüsüne göre internet sitesin de bulunan bilgilere göre saat 11:56’da merkezi Manisa da Saruhanlı ilçesinde olduğu ve Richter ölçeğine göre de 4,4 büyüklüğünde bir deprem oluştuğu anlaşıldı.

İzmir'de de oldu 

Depremin İzmir’de de hafif bir şekilde oluştuğu bildirildi. Yerin ise 14.6 kilometre derinliğin de ortaya çıktığı deprem, İzmir de ise hafif bir şekilde olduğu anlaşıldı. Kısa süre içerisin de olan depremin herhangi bir can ile mal kaybına sebep olmadığı bildirildi.

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