15 yaralı var

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15 yaralı var
15 yaralı var admin Tarih: 2017-11-10 Saat: 15:08:21
Güncelleme : 2017-11-10 15:08:21Bu içerik 238 kez okundu.
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15 yaralı var 

İşçileri taşıyan servis takla attı. 15 yaralı var. Eskişehir de işçileri taşıyan bir servis aracının takla atması sonucunda serviste bulunan 15 kişi yaralandı.

Ağır olanlar var 

Kaza Eskişehir-Kütahya karayolunun Kızılinler kavşağın da meydana geldi. Görgü şahitlerine göre Fikret U., yönetimin de ki 26 S 738 plakalı minibüs virajı alamayarak yoldan çıktı. Ankete düşerek takla atan araçta bulunan 15 fabrika işçisi yaralandı. Durumu ağır olan yararılar sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildiler.

Akşam saatlerinde yaşandı 

Vatandaşlar gece meydana gelen kaza sebebi ile cep telefonlarının ışığını kullanarak çevrede başka yaralı işçiler olup olmadığını araştırdılar.

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