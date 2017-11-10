Yönetim kurulu üyesi gözaltına alındı

Çanakkale'de Eğitim-Sen üyesine gözaltı. Eğitim-Sen Çanakkale Şubesi Yönetim Kurulu üyesi gözaltına alındı. Eğitim-Sen Çanakkale Şubesi Yönetim Kurulunda üye olan Burak Efe Yurtlu’nun, evine akşam saatlerin de emniyet ekipleri tarafından baskın yapıldı.

Polisler arama yaptı

Burak Efe Yurt’un, evinde polis ekipleri tarafından yapılan arama sonucun da Efe Yurt’lu, gözaltına alındı. Gözaltı nedeninin Nuriye Gülmen, ile Semih Akçay’a, destek verdiği tahmin edilmesidir. Burak Efe Yurt’lunun, emniyette soruşturması sürmektedir. Efe Yurt’lu, için emniyet önünde yakın arkadaşları tarafından bekleyiş sürmektedir.