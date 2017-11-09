Kürtçe yasağı getirildi

Okuldaki, Kürtçe yasağı 'sınıf sessizliği' içinmiş. TBMM’de Şırnak’ta ki okulların öğrencilere “Kürtçe konuşmayacağım” diye söylettiren personel için soruşturma açılıp açılmadığını konuşulmuştur.

Sessizlik olunması için

Milli Eğitim Bakanı olan İsmet Yılmaz, ise Kürtçe yasağını “Küfür etmeyin ve konuşmayın manasın da, sınıfta bir sessizlik oluşması için yaptığını” dile getirdi. Eğitim Bakanlığının 2018 yılın da bütçesi TBMM Plan ile Bütçe Komisyonuna kabul edilmişken, Kürtçe eğitim tartışmaları da meydana çıktı.

Kürtçe konuşmayacak

HDP Van Milletvekili olan Lezgin Botan, ise okullar da elinde idam ipi ile derse girmiş olan, parti işaretini uygulayan öğretmenler ile alakalı da işlem yapıldığı veya yapılmadığı hakkın da sorular sorularak, “Şırnak da okulda çocuklara da “Kürtçe konuşmayacağım” diye söylettiren personel ile ilgili de soruşturma düşünüyor musunuz? Diye açıklama yaptı.