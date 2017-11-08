Yeni metronun açılış tarihi

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Yeni metronun açılış tarihi
Yeni metronun açılış tarihi admin Tarih: 2017-11-08 Saat: 16:36:25
Güncelleme : 2017-11-08 16:36:25Bu içerik 256 kez okundu.
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Yeni metronun açılış tarihi 

İstanbul'da yeni metronun açılış tarihi duyuruldu. İstanbul da Büyükşehir Belediye Başkanı’nın Mevlüt Uysal, Üsküdar, Ümraniye, Çekmeköy metrosunun açılma tarihi ile ilgili açıklama yaptı.

Bir ay içinde açılacak 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, “Üsküdar, Ümraniye, Çekmeköy Metrosun da sürücüsü olmadığı test çalışmaları uzun zaman aldı. Vatandaşımız ise bu kadar sabır etti ve en geç bir ay süre zaafın da açacağız diye söz veriyoruz” diye söyledi.

Sürücüsüz metro çalışması 

Uysal, Çekmeköy Metrosun da Türkiye de bir ilk defa uygulanan sürücüsüz metro çalışması olmaktadır. Yanılmıyorsam bu hafta içerisin de sertifikası da alınacaktır.

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