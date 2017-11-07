1 işçi göçük altında kaldı

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1 işçi göçük altında kaldı
1 işçi göçük altında kaldı admin Tarih: 2017-11-07 Saat: 18:06:57
Güncelleme : 2017-11-07 18:06:57Bu içerik 297 kez okundu.
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1 işçi göçük altında kaldı 

Ankara'da göçük 1 işçi enkaz altında kaldı. Ankara da Kanalizasyon çalışması sırasın da yaşanan göçükte bir işçi göçlükte toprak altında kaldı.

Onarım çalışmaları sırasında oldu 

Ankara da kanalizasyon da yaşanan sorun nedeni ile onarım çalışmaları sırasın da meydana gelen göçük sonucun da bir işçi toprağın altında kaldı. Çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine hemen olay yerine itfaiye ekipleri ile 112 Acil servis ekibi çağrıldı.

Göçük altında kaldı 

Gelen itfaiye ekipleri göçük altında kalan işçiyi kurtarmak için çalışmalar yürütmektedir. Olay ile ilgili araştırma ve soruşturma sürmektedir.

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