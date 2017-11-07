Yurdu ayağa kaldıran olay

Yurdu ayağa kaldıran olayın sırrı çözüldü Karaman da bazı öğrencilerin yurdu terk etmesine sebep olan olayın sırrı çözüldü.

Soruşturma devam ediyor

Kız yurdun da ki yaşanan olayların soruşturması devam etmektedir. Yapılan ilk açıklamalara göre olay maksadını aşan şaka olarak değerlendirilmişti. İlk önce üç öğrencinin başlattığı şaka bazı öğrencilerin de katılımından sonra olayın büyüdüğü iddia edilmektedir.

Samara karakteri özentiliği

Öğrenciler derin uykudayken, halka filminde ki “Samara” karakteri gibi yüzü siyah saç ile kaplı siyah giyinimli birinin görüldüğünü söyleyen kızlar ve bu söylentinin yayılması ile bazı öğrencilerin okulda çok korkarak bayılmaları sonucun da büyüdü. Olay ile ilgili soruşturma devam etmektedir.