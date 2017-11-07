2 milyar kullanıcıdan sahte olanlar

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2 milyar kullanıcıdan sahte olanlar
2 milyar kullanıcıdan sahte olanlar admin Tarih: 2017-11-07 Saat: 00:14:48
Güncelleme : 2017-11-07 00:14:48Bu içerik 298 kez okundu.
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2 milyar kullanıcıdan sahte olanlar 

2 milyar Facebook kullanıcısının kaçının sahte olduğu açıklandı. Sosyal medya devi olan Facebook, sahte hesap konusunda açıklama da bulundu.

%13'ü sahte 

2 milyara yakın kullanıcısı bulunan Facebook sahte profiller ile resmi bir açıklama yaptı. Bu açıklamaya göre platform da bulunan hesapların %13’ünün sahte veya kopya hesap olduğu bilgisi aktarıldı. Aynı açıklama da yeni bir aygoritma ile kopyalanmış profillerin tespit edileceğini de açıkladı.

Sahte profiller kabul edilmiyor 

Facebook’un da finans müdürü olan David Wehner, şirketin sahte profillere karşı taviz vermeyeceğini bu tarz profillerden kurtarılacağı konusun da açıklamalar yaptı.

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