2 milyar kullanıcıdan sahte olanlar

2 milyar Facebook kullanıcısının kaçının sahte olduğu açıklandı. Sosyal medya devi olan Facebook, sahte hesap konusunda açıklama da bulundu.

%13'ü sahte

2 milyara yakın kullanıcısı bulunan Facebook sahte profiller ile resmi bir açıklama yaptı. Bu açıklamaya göre platform da bulunan hesapların %13’ünün sahte veya kopya hesap olduğu bilgisi aktarıldı. Aynı açıklama da yeni bir aygoritma ile kopyalanmış profillerin tespit edileceğini de açıkladı.

Sahte profiller kabul edilmiyor

Facebook’un da finans müdürü olan David Wehner, şirketin sahte profillere karşı taviz vermeyeceğini bu tarz profillerden kurtarılacağı konusun da açıklamalar yaptı.