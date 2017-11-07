IŞİD uyardı

IŞİD uyarısı: Ankara, İstanbul, İzmir hedefte. Emniyet Genel Müdürlüğün de IŞİD’in Türkiye de saldırı da bulunmuş olabileceği uyarısın da olduğunu meydana çıktı.

Geçen hafta konferans ayarlandı

Emniyet Genel Müdürü olan Selami Altınok, geçen hafta il emniyet müdürü ile video konferansı ayarladı. Milliyetten ise Tolga Şardan’ın söylediği haberine göre toplantı da, Suriye de elinde bulundurduğu bölgelerin hepsini yitirmek üzere olduğunu ve IŞİD’in ise Türkiye’ye sızarak yapabileceğini saldırıların da bunlara karşı gerekli önlemler aldığı konuşuldu. 13 Kent’ten 9’u şunlardır; Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Bursa, Mersin, Konya, Gaziantep ve Samsun.