Eşek heykeline saldırıldı

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Eşek heykeline saldırıldı
Eşek heykeline saldırıldı admin Tarih: 2017-11-04 Saat: 17:19:58
Güncelleme : 2017-11-04 17:19:58Bu içerik 296 kez okundu.
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Eşek heykeline saldırıldı

Eskişehir'deki 'Çekirdek çitleyen eşek' heykeline saldırı. Eskişehir de Büyükşehir Belediyesince kent merkezin de Porsuk çayı kıyısında bulunan yeşil alana yerleştirilen “Çekirdek çitleyen eşek” heykelinin kulakları kopartıldı.

Kulakları koparıldı 

 Eşeğin kulaklarını koparıldığını fark eden insanlar Büyükşehir Belediyesine haber ettiler. Bunun üzerine zabıta ekipleri çevrede buluna mobese ve güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek, olayı yapanların bulunması için araştırma ve çalışmalar başlattı.

Tamir etme amacı ile muhafazaya alındı 

Park ve Bahçeler Müdürlüğü Ekipleri heykelin koparılan kulak kısımlarını toplayarak tamirat etmek amacı ile muhafaza altına aldılar.

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