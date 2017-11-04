Eşek heykeline saldırıldı

Eskişehir'deki 'Çekirdek çitleyen eşek' heykeline saldırı. Eskişehir de Büyükşehir Belediyesince kent merkezin de Porsuk çayı kıyısında bulunan yeşil alana yerleştirilen “Çekirdek çitleyen eşek” heykelinin kulakları kopartıldı.

Kulakları koparıldı

Eşeğin kulaklarını koparıldığını fark eden insanlar Büyükşehir Belediyesine haber ettiler. Bunun üzerine zabıta ekipleri çevrede buluna mobese ve güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek, olayı yapanların bulunması için araştırma ve çalışmalar başlattı.

Tamir etme amacı ile muhafazaya alındı

Park ve Bahçeler Müdürlüğü Ekipleri heykelin koparılan kulak kısımlarını toplayarak tamirat etmek amacı ile muhafaza altına aldılar.