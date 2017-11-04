Gizemli kazı bitti

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Gizemli kazı bitti
Gizemli kazı bitti admin Tarih: 2017-11-04 Saat: 17:17:01
Güncelleme : 2017-11-04 17:17:01Bu içerik 323 kez okundu.
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Gizemli kazı bitti 

Gizemli kazı sona erdi. Kazı alanına kimse yaklaştırılmıyor. Mersin de Tarsus ilçesin de 1 yıldır devam ettirilen kazı çalışmalarının ardından açılan çukurların kapatılmasının sonrasından bugün kazı çevresin de çekilmiş olan brandlar çıkartıldı.

Yetkililer hala koruyor

Yetkililer fakat kazı alanına hiç kimseyi almamıştır. Mersin Tarsus’ta 82 Evler Mahallesin de olan özel bir harekat polislerinin gözetmenlerinde olan ve yaklaşık bir yıl süren bu “Gizemli kazı” diye adlandırılan çalışmalar bitmiştir.

Akşam saatlerinde çalışmalar devam ediyor 

Dün akşam saatlerin de kazı çalışmalarının kapsamın da açılmış olan çukurların hafriyat ile kapatılmış olduğu bildirildi.

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