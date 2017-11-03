Öğrencilere el öptürüyor

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Öğrencilere el öptürüyor
Öğrencilere el öptürüyor admin Tarih: 2017-11-03 Saat: 16:58:23
Güncelleme : 2017-11-03 16:58:23Bu içerik 311 kez okundu.
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Öğrencilere el öptürüyor 

Öğrencilere el öptüren müdür hakkında inceleme başlatıldı. Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mustafa Yılmaz, pazarcık ilçesin de okulun bahçe kapısı dışında öğrencilere elini öptüren Anadolu Lisesi Müdürü İbrahim Yılmazcan, hakkın da araştırma başlatıldığını söyledi.

Okula girerken öpüyorlar 

Pazarcık Anadolu lisesin de ne zaman ve kim tarafından çekildiği saptanamayan görüntüler de Müdür Yılmazcan, okulun bahçe kapısı önünde oturuyor. Okula gelen öğrenciler ise müdürün elini öpüp okula giriyorlar.

Basına yansıdı 

Bu olayın basına yansıması sonucun da okul müdürü hakkın da milli eğitim müdürlüğü inceleme başlattı. Raporlar doğrultusun da gerekli işlemlerin yapılacağını açıkladı.

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