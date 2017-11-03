Eflasyon açıklaması geldi

Binali Yıldırım'dan 'enflasyon' açıklaması. Başbakan Binali Yıldırım, enflasyonun yükselmesi ile ilgili “Bölgesel şartlardan kaynaklanan dalgalanmalar oluyor” diye açıklama yaptı.

TÜİK verilerine bakıldı

Bugün TÜİK’in verilerine göre Binali Yıldırım, açıklama da bulundu. “Enflasyon oranı %11.9. bu bizim beklentilerimizin üzerindedir. Hedefimiz orta vadeli planda önümüzde ki yıldan itibaren bu oranı tek rakamlara düşürmektedir.

Önlemler alındı

Bir takım aldığımız önlemler var bunu yakında halkımız ile paylaşacağız. Daha fazla üretip, piyasanın ihtiyacı olan nakit ihtiyacını karşılayacağız. Üretim girdim maliyetlerini düşürerek enflasyon da tek hane hedeflemekteyiz.