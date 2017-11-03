Eflasyon açıklaması geldi

Anasayfa GÜNCEL Eflasyon açıklaması geldi
Eflasyon açıklaması geldi
Eflasyon açıklaması geldi admin Tarih: 2017-11-03 Saat: 16:56:05
Güncelleme : 2017-11-03 16:56:05Bu içerik 214 kez okundu.
Reklam

Eflasyon açıklaması geldi 

Binali Yıldırım'dan 'enflasyon' açıklaması. Başbakan Binali Yıldırım, enflasyonun yükselmesi ile ilgili “Bölgesel şartlardan kaynaklanan dalgalanmalar oluyor” diye açıklama yaptı.

TÜİK verilerine bakıldı 

Bugün TÜİK’in verilerine göre Binali Yıldırım, açıklama da bulundu. “Enflasyon oranı %11.9. bu bizim beklentilerimizin üzerindedir. Hedefimiz orta vadeli planda önümüzde ki yıldan itibaren bu oranı tek rakamlara düşürmektedir.

Önlemler alındı 

Bir takım aldığımız önlemler var bunu yakında halkımız ile paylaşacağız. Daha fazla üretip, piyasanın ihtiyacı olan nakit ihtiyacını karşılayacağız. Üretim girdim maliyetlerini düşürerek enflasyon da tek hane hedeflemekteyiz.

Reklam
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
İkili opsiyonlar ve Binatex ile yaşamım
İkili opsiyonlar ve Binatex ile yaşamım
Diyabetik ayak: ağrı hissi kaybı ağırlaştırmanın başlangıcıdır
Diyabetik ayak: ağrı hissi kaybı ağırlaştırmanın başlangıcıdır