2 kişi kazada öldü

Manisa'da zincirleme kaza 2 kişi hayatını kaybetti. Manisa’nın Akhisar ilçesin de ortaya çıkan zincirleme kaza sonucun da iki kişi yaşamını yitirdi.

Kaza sonrasında öldü

Manisa da, İzmir’den Akhisar yönüne doğru giden aracın önün de ki araç ile birbirine arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile araç karşı şeride geçince karşı şeritte bulunan diğer otomobile çarptı. Sürücü ve yanın da ki kişi kaza sırasın da yaşamını yitirdi.

Zincirleme kaza

Zincirleme kaza sonucun da olay yerine itfaiye ve 112 Acil Servis Ekipleri sevk edildi. Kaza da ölen iki kişi Adli Tıp Morguna kaldırılırken yaralılar ise çevrede ki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma yapmaktadır.