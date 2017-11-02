İntihar etmeyi unuttu

İntihar için balkona çıkan yaşlı adam, ne yapacağını unuttu 84 yaşın da ki adam 3. katta bulunan evinin balkonuna çıkarak, komşusuna intihar edeceğini söyledi. Ama demans problemi olan yaşlı adam balkonda ne yapacağını unuttu.

Yakınları evdeydi

Antalya da gerçekleşen olay da yakınlarının evde olmaması üzerine tek başına kalan Ramazan D., karşı balkon da bulunan komşusuna “Kendimi buradan atıp intihar edeceğim” dedi. Komşusu durumu polis ve itfaiye, sağlık ekiplerine bildirdi.

Ekipler yetişti

Kısa zaman sonra ekipler olay yerine gelerek yaşlı adamın atlamasına karşı önlem aldılar. O sırada da gelen yakınları ile beraber eve giren polis Ramazan D.,yi balkondan alarak odaya götürdüler.