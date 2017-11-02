İntihar etmeyi unuttu

Anasayfa GÜNCEL İntihar etmeyi unuttu
İntihar etmeyi unuttu
İntihar etmeyi unuttu admin Tarih: 2017-11-02 Saat: 20:29:15
Güncelleme : 2017-11-02 20:29:15Bu içerik 242 kez okundu.
Reklam

İntihar etmeyi unuttu 

İntihar için balkona çıkan yaşlı adam, ne yapacağını unuttu 84 yaşın da ki adam 3. katta bulunan evinin balkonuna çıkarak, komşusuna intihar edeceğini söyledi. Ama demans problemi olan yaşlı adam balkonda ne yapacağını unuttu.

Yakınları evdeydi 

Antalya da gerçekleşen olay da yakınlarının evde olmaması üzerine tek başına kalan Ramazan D., karşı balkon da bulunan komşusuna “Kendimi buradan atıp intihar edeceğim” dedi. Komşusu durumu polis ve itfaiye, sağlık ekiplerine bildirdi.

Ekipler yetişti 

Kısa zaman sonra ekipler olay yerine gelerek yaşlı adamın atlamasına karşı önlem aldılar. O sırada da gelen yakınları ile beraber eve giren polis Ramazan D.,yi balkondan alarak odaya götürdüler.

Reklam
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
İkili opsiyonlar ve Binatex ile yaşamım
İkili opsiyonlar ve Binatex ile yaşamım
Diyabetik ayak: ağrı hissi kaybı ağırlaştırmanın başlangıcıdır
Diyabetik ayak: ağrı hissi kaybı ağırlaştırmanın başlangıcıdır