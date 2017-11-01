Antrenörden oyuncuya istismar

Voleybol antrenörü, çalıştırdığı çocuğa cinsel istismardan tutuklandı. Bartın da Amasra ilçesin de Gençlik Hizmetleri Spor İlçe Müdürlüğün de görev yapan voleybol antrenörü 31 yaşın da olan N.B., çalıştırmış olduğu takımın da bulunan lise öğrencisinin 16 yaşın da ki S.D., isimli kız çocuğu istismarı bulunduğu iddiası ile tutuklanmasına karar verildi.

Lise öğrencisi

Amasra Gençlik Hizmetleri Spor Müdürlüğün de görev yapan voleybol antrenörü N.B., çalışmış olduğu takımın da olan lise öğrencisi S.D., antrenörünün iddia etmiş ve ailesi ile beraber polise şikayette bulunmuştur.

Gözaltına alındı kabul etmedi

N.B., polis ekiplerinin tarafından gözaltına alınıp suçlamayı kabul etmemiş olan N.B., adliyeye gönderildi. Evli ve bir çocuk babası olan N.B., nöbetçi mahkeme kararı ile “Çocuğun cinsel istismarı” suçundan tutuklama kararı alındı.