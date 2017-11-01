Batman'da bir hekim intihar etti

Adana'dan sonra Batman'da da bir hekim yaşamına son verdi. Dün Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesin de görev yapan asistan hekim Dr. Ece Ceyda Güdenemen’in, intiharının ardından bugünde Batman da çalışan bir hekim hayatına son verdi.

Kalp damar cerrahı

Kalp damar cerrahı Ergin Karakuş, kendi vücuduna ilaç enjekte etti. 39 yaşın da ki Uzman doktor Karakuş, evinde vücuduna damardan ilaç enjekte ederek intihar etti. Sabah hastaneye gelmemesi üzerine evine giden arkadaşları cansız bedeni ile karşılaştı.

İnceleme yapıldı

Karakuş’un, cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Batman Bölge Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Eşi ile çocuğunun İzmir de olduğu öğrenilen Karakuş’un, intihar sebebi araştırılmaktadır.