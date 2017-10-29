Çin'e giderek ölecek

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Çin'e giderek ölecek
Çin'e giderek ölecek admin Tarih: 2017-10-29 Saat: 19:30:51
Güncelleme : 2017-10-29 19:30:51Bu içerik 6712 kez okundu.
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Çin'e giderek ölecek 

Gülen, Çin'e giderek ölecek. Eski polis olan Ali Fuat Altuntaş’ın, ifadesin de ilginç detaylar bulunmaktadır. İfade de “Fetullah Gülen’in, Çin’e giderek vefat edeceği” yönünde açıklama bulunmaktadır.

Örgüt bağlantısından bahsetti 

Selam tevhitte kumpas davasının sanıkların dan olan Altuntaş, “Etkin Pişmanlıktan yararlanarak” verdiği ifadesin de “Cemaatin kumpas dosyası” olduğu belirlenen selam tevhitte yaptığı dinleme işleminden, örgüt bağlantısına “Fuat Avni” den ceza evinde ki bulunanların “kalem pillere not kağıtları sarmak” sureti ile iletişim kurduklarını bildirdi. Altuntaş, etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyor.

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