Tartıştığı arkadaşlarını vurdu

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Tartıştığı arkadaşlarını vurdu
Tartıştığı arkadaşlarını vurdu admin Tarih: 2017-10-29 Saat: 19:26:40
Güncelleme : 2017-10-29 19:26:40Bu içerik 404 kez okundu.
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Tartıştığı arkadaşlarını vurdu

Tartıştığı arkadaşlarını ayaklarından vurdu. Başkentte bir şahıs, tartıştığı 2 arkadaşını araçtan çıkartıp ayaklarından silah ile yara aldı. Ankara da Yenimahalle Fatih Sultan Mehmet Bulvarın da, İstanbul istikametine doğru seyir halinde olan otomobilde ki kişiler arasında bilinmeyen bir neden ile tartışma çıktı.

Ayaklarından vurdu kaçtı 

Kimliği belirlenemeyen sürücü yol kenarın da durdurduğu otomobilden A.Z., ile E.E.,’yi indirdi. Daha sonra da yanında ki tabanca ile ikisini de ayaklarından vurarak otomobili ile kaçtı.

Sağlık ekipleri müdahale etti 

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yararılar hastaneye kaldırıldı. Durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.

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