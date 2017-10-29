Düdüklü tencere kararı

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Düdüklü tencere kararı
Düdüklü tencere kararı admin Tarih: 2017-10-29 Saat: 19:22:17
Güncelleme : 2017-10-29 19:22:17Bu içerik 566 kez okundu.
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Düdüklü tencere kararı

Mahkemeden düdüklü tencere kararı .Mahkemeden düdüklü tencere davası ile ilgili karar çıktı. İzmir de bir süper marketten aldığı düdüklü tencere ile yemek pişirdiği sırada tencerenin patlaması ile yüzü ve vücudun da ağır yanıklar meydana gelen Sema Coşkun, tazminat davası açtı.

Para cezası kesildi 

Hem üretici hem de satıcı firma genç kadını “Kullanmayı bilmemek” sebebi ile suçlasa da bilirkişinin tencere için “Ayıplı mal” raporu vermesi ile şirketin 13 bin 5 yüz TL tazminat ödemesine karar alındı.

Adliye de onayladı 

Kararı bölge adliye mahkemesi de onayladı. Yoğun ve stresli tedavi sürecinden sonra sağlığına kavuşan Coşkun’un yüzünde yanık izleri kalmadı.

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