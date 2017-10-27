Meteoroloji uyarıdı

Meteoroloji'den yağış uyarısı. Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak'ta sağanak yağmur dolayısı ile vatandaşlara uyarı da bulundu.

Yarından itibaren

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tahmin ve uyarı Merkezinden yapılan açıklama da, Bölge Genelin de yarından itibaren yağış beklenmektedir.

Haftasonu öğleden sonra

Yağışların hafta sonu öğleden sonra gök gürültülü, ve sağanak şekilde olması, hafta içi ise aralıklı sağanak yağış beklenmektedir. Sıcaklıkların ise yağışlı hava etkisi ile mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin edilmektedir.