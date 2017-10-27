Bir işçi daha öldü

İnşaattan düşen sıvacı yaşamını yitirdi. İzmir’in Seferihisar ilçesin de çalıştığı inşaattan düşen bir işçi hayatını kaybetti. Elde edilen bilgilere göre sıva ustası olan Çolak İbrahim Bey Mahallesin de ki bir inşaatın 4. katın da sıva yaptığı sırada düşen Tuncay Kaya, 37, hayatını kaybetti. İnşaatta dengesini kaybederek düştüğü belirlendi.

Dengesini kaybetti

İşçi arkadaşlarının hemen yardımına koştuğu Tuncay Kaya, 122 Acil Servis ekiplerince ağır yaralı bir şekilde Nejat Hepkon Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Müdahale edildi

Hastane de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tuncay Kaya’nın, evli ve üç çocuk babası olduğu öğrenildi.