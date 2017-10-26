900 militan geri döndü

Son 2 yılda, Türkiye'den IŞİD'e katılan militanların 900'ü geri döndü. Irak ile Suriye de çöküşün eşiğine gelen IŞİD’in yabancı olan militanları evlerine dönmeye başladılar.

5600 yabancı geri döndü

Son iki yılda 5600 yabancı olan savaşçı evlerine döndüler. Rakka ve Musul gibi kentler de ele geçirilen verilerden elde edilen tablolara göre, IŞİD2in kırk bin civarın da ki yabancı savaşçısının 19 bini tespit edilmiştir durumdadır.

19 bin kişi var akıbeti bellisiz

Ölü veya diri olup olmadıkları saptanamayan 19 bin savaşçı 110 yabancı ülkeden gelmiş 1. sıra da Rusya 3144, 2. sıra da ise Suudi Arabistan 3244 savaşçı ile yer alıyor. Bugüne kadar 400 IŞİD’linin Rusya’ya 260 IŞİD’linin ise Suudi Arabistan’a geri döndüğü saptanmıştır.