12 mahallede yasak kaldırıldı

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12 mahallede yasak kaldırıldı
12 mahallede yasak kaldırıldı admin Tarih: 2017-10-25 Saat: 17:20:43
Güncelleme : 2017-10-25 17:20:43Bu içerik 246 kez okundu.
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12 mahallede yasak kaldırıldı

Mardin'de 12 mahallede sokağa çıkma yasağı kaldırıldı. Mardin’in Ömerli ilçesin de düzenlenen operasyonlar sebebi ile12 kırsal mahalle de sokağa çıkma yasağı bugün sabah saatlerinde kaldırıldı.

Valilikten açıklama geldi 

Valilikten gelen yazılı açıklama da Ömerli ilçesinin Kırsal Mahallelerinde dün saat 09.30 itibari ile sokağa çıkma yasağı ilan edildi ve şöyle açıklama yapıldı; yapılan operasyonlar sona erdiğinden Ömerli ilçesine bağlı Kaynakkaya Kırsal mahallesi, Havuzbaşı Kırsal Mahahllesi, Pınarcık Kırsal mahallesi, İlkpınar Kırsal mahallesi, Kayagöze Kırsal mahallesi, Kömürlü Kırsal mahallesi, Harman Kaya Kırsal mahallesi, Taşlıca, Işıkdere, Oğabaşı, heybeli, duygulu kırsal mahallelerinde ilan edilen sokağa çıkma yasağı 2017 Çarşamba günü saat 06.00 itibari ile kaldırılmıştır.

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